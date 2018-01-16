Лариса Вербицкая похвасталась стройными ножками

Вчера, 21:59

Известная 58-летняя телеведущая Лариса Вербицкая продемонстрировала общественности свои стройние ножки.

Лариса, как никто другой, демонстрирует общественности, как должна ухаживать за собой женщина в любом возрасте. На данный момент женщина находится в Италии, а если быть точнее, то в Валенсии. И опубликовала фотографию, на которой явно видны ее красивые длинные и с возрастом не сморщенные ноги.

Нужно отдать должное тому, что женщина действительно знает, что нужно и можно показать общественности, а что лучше скрыть от лиц социальных пользователей.