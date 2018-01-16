Поклонники просят Анну Седокову не худеть, глядя на ее фото в бикини

Вчера, 21:52

Седокова выложила новое фото в бикини в сеть. Фолловеры просят звезду не худеть.

Несмотря на прекрасные формы, Анна заявила, что намерена усиленно заниматься коррекцией своей фигуры с помощь фитнеса, а также займется оздоровлением кожи и волос с помощью рыбьего жира. Многие ее поклонники в социальных сетях уговаривают своего кумира не худеть. Они считают, что для матери троих детей она и так выглядит на «отлично», а рыбий жир может оказаться токсичным.

Хотя некоторые высказывают сомнения по поводу отрицания Анной хирургического вмешательства и считают, что грудь она все-таки подкорректировала.