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Экстрасенс Абравитова рассказала о разрыве Самбурской с мужем

Вчера, 21:35

Предсказательница уверена, что семейное счастье актрисы Настасьи Самбурской и ее мужа Кирилла Дыцевича не будет долгим и закончится разводом.

Ясновидящая отмечает, что у талантливой актрисы и режиссера очень сильный характер, она не может подолгу играть одну и ту же роль, будь это сцена или семейная жизнь. Она любит быть в центре событий, любит привлекать к себе внимание, даже посредством хитрости и интриг. А ее супруг ей активно в этом помогает, он в курсе всех событий, происходящих в жизни звездной жены. Сам он является победителем конкурса красоты "Мистер Белорусь - 2016", снимался в нескольких мелодрамах, но особого признания своего актерского таланта не получил.


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