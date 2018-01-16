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Мать Тимати рассказала об истериках и сложном характере внучки

Вчера, 18:54

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, рассказала в Инстаграме об истериках и сложном характере 3-летней внучки Алисы. Бабушка подчеркнула, что и в их с виду идеальной семье происходят те неприятные ситуации, необходимые в процессе роста и развития личности.

По словам Симоны Юнусовой, накануне Алиса плохо себя повела с папой, на что бабушка предложила малышке извиниться перед родителем. 3-летняя девочка пообещала подумать над предложением, но вскоре сделала вид, что конфликта не было. Семья отправилась в магазин за обещанными браслетиками и не приобрели их, так думала Алиса.

В машине по дороге в ресторан она устроила истерику, в которой говорила, что больше не любит знаменитого папу. В итоге Тимати высадил свою мать и дочь, последняя минут сорок рыдала в объятиях бабушки и самостоятельно приняла решение, что хочет извиниться, записав голосовое сообщение. Естественно, любящий папа простил свое чадо и подарил обещанные браслетики.


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