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Максим Галкин поделился семейной «психоделикой»

Вчера, 18:43

Юморист Максим Галкин продолжает делиться с поклонниками своей закулисной жизнью, главной частью которой остаются его дети – Гарри и Лиза. В этот раз мужчина показал, как они дружно балуются.

 Многие зрители, не активно следящие за жизнью Примадонны и актёра, думают, что их семья является образцово-показательной с дворцовыми и казарменными порядками. Развенчать этот миф взялся глава семейства. В Instagram Максим Галкин выложил видео из семейного архива, где он с детьми занимается всем, чем им захочется. С сыном комик играется в великана или приведение, бродящих по лесной чаще. С дочерью они танцуют. Аккомпанемент им иногда организовывает Гарри. «Немного дураковаляни и домашней психоделики!» - подписал ролик актёр, рассказывают журналисты VistaNews.

Поклонники признались, что рады так часто наблюдать за реальной жизнью кумиров. Они также отметили, что у ребят уже проявляют черты родителей. Гарри похож на Максима Галкина своей энергичностью и чувством юмора, тогда как Лиза более уравновешена и спокойна, как мама. При этом фанаты заметили, что детки развиты не по годам и самое время определять их в кружки.


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