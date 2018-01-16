Младший сын Яны Рудковской требует родить ему сестру

Вчера, 18:48

Яна Рудковская получила требования младшего сына о рождении для него сестры. Супруга Евгения Плющенко поделилась этим со своими подписчиками в Instagram.

Её фолловеры думают, это произошло не случайно. Видимо, звёздная пара скоро ожидает пополнения. В видео, которая разместила Рудковская, младший сын спрашивает её, когда мама родит нового ребёнка. Потом, несколько подумав, Саша сообщил, он хотел бы, чтобы это была девочка.

Фанаты Рудковской предполагают, ролик был выложен неспроста. Фантазии, о которых рассказал малолетний Саша Плющенко, наверное, имеют под собой основу.

Подтверждением этого служит и то, что ребёнок уже придумал имя для своей младшей сестрички. Он хочет, чтобы она звалась Машей.

У Яны Рудковской сейчас трое сыновей, один из которых является приёмным. Младший из них появился на свет 5 лет назад. Сейчас мужем продюсера является Евгений Плющенко. Обряд их венчания произошёл в сентябре 2017 года после 8 лет брака.

Один из старших сыновей Рудковской от Виктора Батурина. Это Николай. Андрея она усыновила, так как его биологической матерью была вторая жена Батурина.