Публичная "обнажёнка": Холли Берри забыла одеть трусы

Вчера, 19:16

51-летняя звезда Голливуда прибыла на премию NAACP Image Awards без нижнего белья.

Церемония вручения ежегодной премии представителям афроамериканского сообщества за большой вклад в телевидение, кино, музыку и литературу прошла вчера в Пассадене. Холли Берри стала своего рода «гвоздем программы» на 49-м вручении премии. Дело в том, что на этот раз актриса выбрала наряд от ливанского дизайнера Рим Акры, у которой одеваются Мелания Трамп и Анджелина Джоли, а также другие знаменитости.

Платье было украшено изящным шлейфом, а по подолу проходили прозрачные кружевные вставки, не подразумевающие наличия нижнего белья. Холли подкрепила соблазнительный образ полным отсутствием украшений и прической в виде скромного пучка, приковав, таким образом, все внимание зрителей к своему наряду.

Пикантные прозрачные вставки позволили поклонниками в очередной раз убедиться, что «женщина-кошка» и, по совместительству, звезда Джеймас Бонда находится в абсолютно безупречной форме. Это оценили также пользователи Instagram, которые за пару часов после опубликования актрисой снимков с красной дорожки, поставили ей около трех десятков тысяч лайков. Как-то актриса разоткровенничалась с журналистами и рассказала, что ее путь к мировой известности был тернист и долог, она даже пожила в приюте для бездомных.

В свое время она окончила курсы актерского мастерства и переехала в Нью-Йорк, рассчитывая на большое будущее. Конечно, все сбылось, но далеко не так скоро, как мечтала девушка. Оказавшись в незнакомом городе без связей и средств к существованию, она пыталась найти работу модели или актрисы. Очутившись на улице, когда закончились деньги, Холли позвонила матери, чтобы попросить помочь ей, но та отказала, сказав, что если карьера актрисы - действительно ее призвание, то она обязательно справится.

И сейчас звезда безмерно благодарна матери за это, ведь именно тогда она поняла, что сначала нужно устроиться на любую работу, чтобы обеспечить себя, а потом уже строить актерскую карьеру. Устроившись на работу барменом, Холли вскоре получила свою первую роль в сериале.

Сейчас знаменитость вполне довольна тем, как сложилась ее жизнь - она воспитывает двоих детей от разных отцов, недавно рассталась с бойфрендом, который был моложе ее на 16 лет и не торопится бросаться в новые отношения.