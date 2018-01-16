VistaNews.ru


Публичная "обнажёнка": Холли Берри забыла одеть трусы

Вчера, 19:16

51-летняя звезда Голливуда прибыла на премию NAACP Image Awards без нижнего белья.

Церемония вручения ежегодной премии представителям афроамериканского сообщества за большой вклад в телевидение, кино, музыку и литературу прошла вчера в Пассадене. Холли Берри стала своего рода «гвоздем программы» на 49-м вручении премии. Дело в том, что на этот раз актриса выбрала наряд от ливанского дизайнера Рим Акры, у которой одеваются Мелания Трамп и Анджелина Джоли, а также другие знаменитости.

Платье было украшено изящным шлейфом, а по подолу проходили прозрачные кружевные вставки, не подразумевающие наличия нижнего белья. Холли подкрепила соблазнительный образ полным отсутствием украшений и прической в виде скромного пучка, приковав, таким образом, все внимание зрителей к своему наряду.

Пикантные прозрачные вставки позволили поклонниками в очередной раз убедиться, что «женщина-кошка» и, по совместительству, звезда Джеймас Бонда находится в абсолютно безупречной форме. Это оценили также пользователи Instagram, которые за пару часов после опубликования актрисой снимков с красной дорожки, поставили ей около трех десятков тысяч лайков. Как-то актриса разоткровенничалась с журналистами и рассказала, что ее путь к мировой известности был тернист и долог, она даже пожила в приюте для бездомных.

В свое время она окончила курсы актерского мастерства и переехала в Нью-Йорк, рассчитывая на большое будущее. Конечно, все сбылось, но далеко не так скоро, как мечтала девушка. Оказавшись в незнакомом городе без связей и средств к существованию, она пыталась найти работу модели или актрисы. Очутившись на улице, когда закончились деньги, Холли позвонила матери, чтобы попросить помочь ей, но та отказала, сказав, что если карьера актрисы - действительно ее призвание, то она обязательно справится.

И сейчас звезда безмерно благодарна матери за это, ведь именно тогда она поняла, что сначала нужно устроиться на любую работу, чтобы обеспечить себя, а потом уже строить актерскую карьеру. Устроившись на работу барменом, Холли вскоре получила свою первую роль в сериале.

Сейчас знаменитость вполне довольна тем, как сложилась ее жизнь - она воспитывает двоих детей от разных отцов, недавно рассталась с бойфрендом, который был моложе ее на 16 лет и не торопится бросаться в новые отношения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.