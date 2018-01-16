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Актера Сергея Горобченко госпитализировали из-за панкреатита

Сегодня, 16:01

Актера Сергея Горобченко госпитализировали в Москве из-за панкреатита. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В социальной сети Facebook на странице известного российского актера Сергея Горобченко была опубликована фотография, на которой артист запечатлен на больничной кровати, а в зубах держит, видимо, историю болезни. Как поясняет звезда «Бумера», сегодня утром он собирался на пробы, а попал в больницу.

После сдачи анализов врачи поставили диагноз панкреатит, который может быть вызван стрессом, неправильным питанием и злоупотреблением алкоголем. По словам Сергея Горобченко, он не пьет много спиртного, с едой также все в меру, получается, виной тому нервные ситуации и, наверняка, праздники. Как долго артист будет оставаться в больнице, он не рассказал. Поклонники были в шоке от новости о госпитализации любимого актера, но он сам расставил все точки в соцсети.


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