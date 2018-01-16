Обнаженная грудь и эротический образ: Голая Кардашьян в постели взбудоражила сеть

Вчера, 19:10

Светская львица и модель Ким Кардашьян никогда не стеснялась своих форм, потому время от времени публикует достаточно откровенные снимки в социальную сеть. Этим знаменитость привлекает очень много внимания к своей персоне, и в Instagram на неё подписано очень много людей. Единственное – после того, как артистку в прошлом году ограбили в Париже, она старается как можно меньше демонстрировать конкретные предметы, указывающие на то, где находится, а также никогда не указывает нынешнюю геолокацию. Однако потока фото эротического характера это не отменяет. Звезда несколько раз акцентировала внимание на том, что подобные снимки она продаёт, а поклонникам они «достаются» бесплатно, уже после фотосессии.

Новая фотография, впрочем, оказалась достаточно скромной, как для Ким Кардашьян. Там была только её грудь, причём и то только частично оголена. Однако даже такой вариант порадовал поклонников. Они написали больше 4 тысячи комментариев, а также поставили 600 тысяч оценок «мне нравится».

Ранее звезда опубликовала откровенный снимок с вполне практичной целью – на своём примере показать, как приводить себя в порядок после неполезной еды, активно употребляемой в праздники. Ким Кардашьян стояла на кухне с протеиновым коктейлем в руках. Из одежды на светской львице было только белое нижнее бельё.

Модель отметила, что именно так она смогла похудеть – употребляя вышеуказанный напиток вместо еды. Правда, поклонники всё равно больше смотрели на формы Ким Кардашьян. Публикация получила 2 миллиона оценок «мне нравится».

Наконец, вероятно, самое откровенное фото начала 2018 года от Ким Кардашьян было, когда она решилась показаться полуголой. Светская львица опубликовала снимок, на котором лежала на кровати только в стрингах. Грудь знаменитость лишь слегка прикрывала руками. Поклонники бурно отреагировали на такой подарок от Ким Кардашьян. Они попросили её в следующий раз полностью открыть выдающиеся формы.

Стоит отметить, что частично этот снимок повторила «Русская Кардашьян» - Анастасия Квитко. Девушка также снялась полуголой и прикрывая рукой грудь, но стоя. Повтор не удивил поклонников, однако фигуру модели они оценили по достоинству.

В целом, сниматься Ким Кардашьян начала с 2007 года. Тогда появилось реалити-шоу о её семье, а рождественский номер Playboy украсила фотография будущей звезды.