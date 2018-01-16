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«Деньги или позор»: Ведущий признался в сексе со звездой «Доширака»

Сегодня, 15:41

В рамках программы «Деньги или позор» дядя Витя признался в сексе со звездой «Доширака», изображенной на упаковке. В качестве гостя был Роман Юнусов из дуэта «Сестры Зайцевы», который поменялся с ведущим местами.

Роман Юнусов был в кресле гостя на съемках «Деньги или позор» считанные минуты, ведь азартный дядя Витя предложил ему обмен ролями, на что экс-резидент Comedy Club согласился не раздумывая. Дядя Витя позорился в студии за деньги Романа, рассказав о сексуальной связи с азиаткой, изображенной на упаковке популярного «Доширака». Шоумены поспорили, если Юнусов сможет вжиться в роль ведущего программы, то получит сушеную рыбу, а если нет, то с его счета снимут 300 тысяч рублей.

Героями программы «Деньги или позор», которая выходит на популярном канале ТНТ, становились актриса Настасья Самбурская, теледива Екатерина Варнава и хореограф Мигель.


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