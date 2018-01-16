«Бедная Бузова»: Блогер Лена Миро высмеяла роман Батрутдинова и Бузовой

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Известный интернет-блогер Лена Миро раскритиковала несуществующий роман Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Блогер считает, что ведущая «Дом-2» готова буквально на все, лишь бы найти себе нового ухажера.

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не только начала сольную карьеру, но и перестала быть блондинкой. Однако скандальный блогер Лена Миро так не думает и в очередной раз указала на ошибки Бузовой, только теперь уже в поиске нового мужчины. Недавно в Сети Ольга стала публиковать фотографии с Тимуром Батрутдиновым, с которым якобы случайно встретилась на Пхукете.

При этом, по словам Миро, Бузова просто придумала себе новый роман, чтобы доказать Тарасову, что тоже счастлива в новых отношениях. Напомним, что на днях состоялась свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.