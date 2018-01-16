Пугачеву «развезло» от бокала шампанского на девичнике

Сегодня, 15:01

Алина Редель, известная прессе как верная подруга Аллы Пугачевой, продемонстрировала приватные фото с девичника с участием Примадонны. Интернет-сообществу больше всего понравился снимок, на котором певица рухнула от бокала шампанского.

Instagram-аккаунт Алины Редель позволяет поклонникам Аллы Пугачевой узнавать много интересного из личной жизни кумира. Верная подруга сопровождает Примадонну повсюду, будь то обычный семейный отдых или творческая презентация. Новым «компроматом» на исполнительницу стали снимки с девичника, на которых Пугачева отдыхает в компании Редель и других дам. На всех фото Примадонна выглядит восхитительно, поражая поклонников внешностью не по годам.

Однако больше всего пользователи сети оценили снимок, на котором певицу якобы «развезло» от бокала шампанского. На повеселившем интернет-сообщество кадре Пугачева искренне смеется, показывая на пальцах V (знак победы) и словно отстраняясь от бокала с алкоголем.