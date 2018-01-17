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Почитатели Кардашьян пожелали стать её мусорными баками

Сегодня, 00:45

Почитатели Ким Кардашьян, являющейся телезвездой США, пожелали стать её мусорными баками. Таким образом они отреагировали на фотографии, размещённые в её аккаунте в Instagram.

Кардашьян поместила там снимки своих мусорных баков, на которые нанесены логотипы Louis Vuitton. Часть её фолловеров высказали по этому поводу свою радость. Но есть и такие, что сообщили о возникшем разозлении.

В сообщениях некоторых юзеров содержатся «комменты» о том, что помойки Кардашьян одеваются намного лучше, чем они. В противовес им, защитники теледивы пишут, что баки могут стоить дороже некоторых людей. Есть и такие, что высказали пожелания стать мусорными баками своей любимицы.

Часть посетителей аккаунта возмутилась тем, что у Кардашьян даже «мусорка» от Louis Vuitton, в то время, когда на земле голодают множество детей.

В целом, Кардашьян продолжает поддерживать свою популярность в сетях, что бы там про неё ни говорили. Последний скандал произошёл перед самым Новым годом. Тогда стала известна стоимость полученных ею подарков.

Кроме игрушки от Walt Disney, подарочных карт Amazon и Netflix, а также наушников выпущенных Apple, и носков  Adidas, ко всему этому прилагались сертификаты на акции от всех данных компаний. Эксперты оценили их стоимость в 300 тыс. долларов.


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