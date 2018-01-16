16-летняя дочь Веры Брежневой навсегда уезжает в Калифорнию

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16-летняя Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, навсегда уезжает в Калифорнию. Об этом девушка рассказала в социальной сети.

По словам Сони Киперман, 16 лет были прекрасными для нее в родной стране, но наступил период в жизни, когда нужно начинать новую главу и начнется она в Калифорнии. Девушка благодарит всех, кто вошел в ее жизнь, кто сделал ее сильнее и лучше. Она обещает всегда любить их и скучать. Такие комментарии были подкреплены фотографией со школьными друзьями.

Соня Киперман является дочерью Веры Брежневой от первого брака с известным политиком из Украины Виталием Войченко. Также певица имеет вторую дочь Сару, рожденную в 2009 году в семье с бизнесменом Михаилом Киперманом. На данный момент Брежнева является супругой композитора Константина Меладзе, в романтических отношениях с которым ее подозревали несколько лет.