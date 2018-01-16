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Виктория Яковлева заложила ради «Дом-2» личные вещи

Сегодня, 14:51

21-летняя жительница Улан-Уде Виктория Яковлева распродала личные вещи и ночевала на вокзалах Москвы чтобы попасть на телепроект «Дом-2», чем тронула ведущую шоу Ксению Бородину.

Молодая девушка приехала из Бурятии в надежде попасть на знаменитый проект и построить взаимоотношения с Саймоном – обитателем скандального «Дома-2». Она вынуждена была распродать свои личные вещи и почти неделю скитаться по Москве, останавливаясь у малознакомых людей и ночуя на столичных вокзалах ради того, чтобы все-таки попасть на телешоу и встретиться с объектом своей симпатии. Виктория с детства мечтала стать участницей знаменитой телестройки и, после переписки в соцсетях с одной из участниц проекта, ее мечта почти воплотилась в реальность.

Однако, в программе, вышедшей на экраны 15 октября прошлого года, участники проекта проголосовали против Яковлевой. Среди противников ее появления на шоу был и вышеуказанный Саймон. Он посчитал неуместным появление девушки на проекте с такой жалобной историей.


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