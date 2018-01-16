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Мать чебоксарски прибыла на «Дом 2», чтобы постоять за честь своей дочери

Вчера, 22:45

Мать участницы шоу «Дом 2» 18-летней Дарьи Андреевой из Чебоксар прибыла на передачу, чтобы постоять за честь своей дочери. Она решила принять участие в конфликте её ребёнка и другой участницы шоу. Помогала в этом вопросе ей ведущая Ольга Бузова.

18-летняя Дарья Андреева недавно устроила друку с Леной Хроминой после критики в свой адрес. Прибывшая на шоу мать Дарьи Елена Михайловна «оппонентке» своей дочки заявила, что участники сидят вокруг костра, как «12 месяцев» и только негативно высказываются друг о друге, а стоило бы иногда и прижимать язык.

Мама чебоксарки также добавила, что она была против участия Дарьи в «Доме-2». По словам Елены Михайловны, её дочь должна научиться как нужно стоять за себя, правильно общаться с мужчинами, и уметь не давать себя обмануть.

В конечном итоге Елена Хромина извинилась перед Дарьей Андреевой за то, что рассказала о подробностях её личной жизни, а Дарья извинилась за устроенную драку.


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