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Кирилл «Руки-базуки» станет настоящим фриком по паспорту

Сегодня, 13:16

Неоднозначный герой программы «Прямой эфир» Кирилл Терёшин, которого из-за синтоловых манипуляций стали называть «Руки-базуки», изменит имя в паспорте. Об этом парень сообщил в своем Instagram.

Кирилл Терёшин продолжает свои стремления быть самым необычным жителем России и даже планирует изменить имя в паспорте. На днях Терёшин заявил, что не хочет быть обычным человеком, а стремиться стать подобием инопланетного существа, которому не подходит человеческое имя. В прямой трансляции в Instagram парень раскрыл секрет и сказал, что скоро по паспорту его будут звать «Slacker Фрик Существо».

Также в планах парня нарастить ресницы, изменить форму лица и увеличить руки до 80 сантиметров. Кирилл признался, что является традиционной ориентации и на данный момент у него есть много девушек, которые восхищаются его внешностью.


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