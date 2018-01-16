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Никита Джигурда показал сексуальное фото своей жены в Instagram

Сегодня, 11:11

Скандально известный актер Никита Джигурда в очередной раз решил доказать, что он и его супруга Марина Анисина снова вместе. На днях известный бард разместил в Instagram откровенную фотографию своей жены, которая впечатлила поклонников.

Никита Джигурда неоднократно говорил, что считает известную российскую фигуристку Марину Анисину «богиней» и своей «последней женщиной». В знак восхищения своей супругой Джигурда опубликовал в Сети откровенный снимок, где Анисина в одном нижнем белье сидит на мотоцикле. Как отреагировала на этот поступок сама фигуристка остается загадкой.

Однако поклонники оценили внешность Марины Анисиной, о чем и сообщили в комментариях: «Женщина - огонь!», «Женщина - вамп! Красивая необыкновенно!», «Огненная красавица!!», «Богиня!», «Очень красивая женщина».


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