Опухоль на губе и "ерунда" в глазе: Макаров восстанавливается после операции

Сегодня, 11:06

У популярного актёра и певца Антона Макарского прошла плановая офтальмологическая операция. Артисту, по словам его супруги Виктории, «удалили какую-то ерунду из глаза».

Макарский только начал отпуск, который в связи с хирургическим вмешательством, пришлось планировать не на жарких островах. Дело в том, что врач заявил, артисту нельзя пока куда-то летать в связи с большой нагрузкой на глаза. Соответственно, местом отдыха станет Сергиев Посад, где Антон Макарский и проживает.

Чтобы немного развеселить артиста, Ася, являющаяся его младшей сестрой, изобразила на белой повязке зелёный глаз. Макарский оценил фантазию родственница, отметив, что так точно не будет скучно. Теперь знаменитость ждут спокойные семейные будни, чему он тоже радуется – артисты проводят время с семьёй только в период таких отпусков. Фанаты Антона Макарского пожелали ему как можно скорее выздороветь.

Не так давно прошла незапланированная операция у певицы Виктории Дайнеко. Артистка обратилась к врачам в связи с воспалением зуба мудрости. На его удаление понадобился 1 час, применялся общий наркоз. Дайнеко долго помучилась, прежде чем всё-таки пошла к стоматологу.

Она обратилась к знакомому врачу, который, поскольку был супругом её приятельницы, согласился помочь, несмотря на то, что у него как раз намечались выходные. Осложнений после удаления зуба мудрости не возникло, и артистка радуется, написав в Instagram, что «снова может улыбаться». После похода к стоматологу знаменитость доехала домой, а потом заснула. Когда проснулась, боли девушка уже не чувствовала, что очень её порадовало. Знаменитость пожелала поклонникам, чтобы они все были здоровы.

Потребовалось хирургическое вмешательство и 80-летней голливудской актрисе Джейн Фонда. По словам знаменитости, ей удаляли раковую опухоль на губе. В связи с этим артистка некоторое время ходила с пластырем, чтобы шов зажил. В таком виде она даже появилась на одном из местных американских шоу.

Джейн Фонда достаточно спокойно прокомментировала факт операции, отметив, что это не такая катастрофа, какие вообще случаются в мире. У актрисы ранее уже было несколько операций. В частности, в 2010 знаменитость перенесла удаление опухоли груди. Джейн Фонда заявила, что смерть её не страшит, назвав такие операции «отличным тестом».