Экс-участники «Дома-2» «помешались» на биткоинах

Вчера, 21:12

Участники «Дома-2» Сергей Захарьяш и Лилия Четрару ушли с проекта, чтобы больше времени уделять заработку на биткоинах. Осведомлённые источники сообщают, что молодые люди буквально помешались на растущем курсе криптовалюты и решили не отвлекаться на участие в шоу, а сосредоточиться на прибыльном занятии.

По некоторым данным, основным «добытчиком» является Сергей, который якобы постоянно просил у продюсеров отдать ему телефон, чтобы постоянно мониторить ситуацию на рынке с биткоином. Именно он, как утверждает источник, был инициатором ухода пары с проекта, поскольку постоянные съёмки отвлекали его от прибыльного увлечения. Во время участия в шоу Сергей и Лилия постоянно ссорились из-за нездорового интереса Захарьяша к деньгам, однако девушка в итоге поддержала своего молодого человека и ушла из «Дома-2» с ним.

Ранее экс-участник проекта Константин Иванов предрёк скорое закрытие шоу. По его мнению, «Дом-2» полностью изжил себя.