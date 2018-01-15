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Экс-девушка Ди Каприо не попала в «глянец» из-за излишней полноты

Вчера, 21:04

Экс-девушка Ди Каприо из Дании не попала в журнальный глянец из-за, как посчитали издатели, излишней полноты. Иначе говоря, они сочли её худобу недостаточной.

Нина Агдал по данному поводу уже опубликовала в аккаунте в Instagram сообщение. В нём она бросила вызов стандартам, существующим в модельном бизнесе.

По информации Агдал, несколько месяцев тому назад ею было принято участие в съёмках для понравившегося девушке проекта. Данную акцию курировал её агент.

Через некоторое время он получил информацию, где были озвучены извинения и сообщён отказ в публикации снимков модели на обложке модного издания.

Согласно замечаниям, издателем было выражено недовольство внешним видом Агдал и сообщалось, что она «излишне пополнела».

Также было отмечено, что портфолио, предоставленное моделью, значительно отличается от её нынешнего внешнего вида. Наименование издания, не уточняется.

Модель пояснила, в портфолио имеются её фотографии, относящиеся к 16-летнему возрасту. Сейчас она стала старше и её формы, естественно, изменились.

В то же время, обиженная Агдал проинформировала, худой «как палка» она никогда не была, а в спортзале занимается намного более, чем ранее.

В завершении своего сообщения, она пожелала женщинам любить собственное тело и научиться «не разрушать» друг друга.


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