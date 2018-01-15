Экс-девушка Ди Каприо не попала в «глянец» из-за излишней полноты

Экс-девушка Ди Каприо из Дании не попала в журнальный глянец из-за, как посчитали издатели, излишней полноты. Иначе говоря, они сочли её худобу недостаточной.
Нина Агдал по данному поводу уже опубликовала в аккаунте в Instagram сообщение. В нём она бросила вызов стандартам, существующим в модельном бизнесе.
По информации Агдал, несколько месяцев тому назад ею было принято участие в съёмках для понравившегося девушке проекта. Данную акцию курировал её агент.
Через некоторое время он получил информацию, где были озвучены извинения и сообщён отказ в публикации снимков модели на обложке модного издания.
Согласно замечаниям, издателем было выражено недовольство внешним видом Агдал и сообщалось, что она «излишне пополнела».
Также было отмечено, что портфолио, предоставленное моделью, значительно отличается от её нынешнего внешнего вида. Наименование издания, не уточняется.
Модель пояснила, в портфолио имеются её фотографии, относящиеся к 16-летнему возрасту. Сейчас она стала старше и её формы, естественно, изменились.
В то же время, обиженная Агдал проинформировала, худой «как палка» она никогда не была, а в спортзале занимается намного более, чем ранее.
В завершении своего сообщения, она пожелала женщинам любить собственное тело и научиться «не разрушать» друг друга.