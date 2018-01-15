Диана Шурыгина на "Пусть говорят" с высокой температурой

Вчера, 21:18

Нашумевшая Диана Шурыгина пришла в студию «Пусть говорят» с высокой температурой.

Из-за плохого самочувствия реакция Дианы на задаваемые вопросы была совсем не такой, как ожидали зрители. Девушка сразу объявила, что у неё кашель и температура. Ранее, на своей странице в социальной сети она извинилась перед поклонниками, что давно не выставляла новых публикаций. На «Пусть говорят» девушка пришла с жаром, но всё равно приняла участие в шоу с Дмитрием Борисовым. В студию к Малахову девушка идти отказалась, аргументировав этот тем, что он, по словам её матери, заступался за насильника Сергея Семёнова. Как сообщалось ранее, он недавно вышел на свободу.

В студии Шурыгина заявила, что ей всё равно, что думают окружающие. Обращаясь к Сергею, попросила его признать свою вину и извиниться перед ней и её семьей. Но насильник считает себя невиновным.