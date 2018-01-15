VistaNews.ru


Ольга Рапунцель пожаловалась, что осталась прислугой для Дмитренко

Вчера, 20:19

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась подписчикам, что отец её ребёнка – Дмитрий Дмитренко вовсе не изменился и продолжает доводить её до истерик.

 Девушка поделилась этим в своём Instagram, рассказывают журналисты VistaNews. Ольга пишет, что после ссоры и бурного расставания Дмитрий Дмитренко совсем не изменился. Он, как и раньше, винит её в своих неудачах и проблемах, доводя беременную Рапунцель до состояния истерики ссорами с матом. Пока она «таскает канистры воды», он «лежит на диване», и Ольга служит ему: то принесёт поесть, то подаст попить.

Она также поделилась, что не знает, как поступить. Рапунцель якобы понимает, что нужно уходить от обидчика, но «сердце кричит и плачет, и малышка хочет жить с папой, я чувствую». В то же время девушка намерена отказаться от венчания с Дмитрием. Поклонники не поняли порывов Ольги сохранить непонятные отношения: они настаивают на том, что Дмитренко нужно бросать, а заработать на дочь у неё и так получится.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.