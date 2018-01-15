Ольга Рапунцель пожаловалась, что осталась прислугой для Дмитренко

Вчера, 20:19

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пожаловалась подписчикам, что отец её ребёнка – Дмитрий Дмитренко вовсе не изменился и продолжает доводить её до истерик.





Девушка поделилась этим в своём Instagram, рассказывают журналисты VistaNews. Ольга пишет, что после ссоры и бурного расставания Дмитрий Дмитренко совсем не изменился. Он, как и раньше, винит её в своих неудачах и проблемах, доводя беременную Рапунцель до состояния истерики ссорами с матом. Пока она «таскает канистры воды», он «лежит на диване», и Ольга служит ему: то принесёт поесть, то подаст попить.



Она также поделилась, что не знает, как поступить. Рапунцель якобы понимает, что нужно уходить от обидчика, но «сердце кричит и плачет, и малышка хочет жить с папой, я чувствую». В то же время девушка намерена отказаться от венчания с Дмитрием. Поклонники не поняли порывов Ольги сохранить непонятные отношения: они настаивают на том, что Дмитренко нужно бросать, а заработать на дочь у неё и так получится.