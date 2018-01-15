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Сергей Лазарев опубликовал милое фото с сыном Никитой

Вчера, 20:02

Певец и актёр Сергей Лазарев поделился с поклонниками очень милой совместной фотографией с сыном Никитой.

 Как стало известно журналистам «ВистаНьюс», семейство проводит долгожданный отпуск Сергея в Майями (США). Позируя на берегу водоёма, Лазаревы старший и младший радуются солнцу и времени, которое могут провести друг с другом. «Не холодно, когда Солнце рядом», - обращается к сыну артист, подкрепив послание хэштегами «папасын» и «люблю».

Поклонники, среди которых большинство девушек, пришли в восторг от такого внимания к ребёнку. Некоторые даже предложили свои услуги, если Сергею Лазареву вдруг захочется воспитывать ещё одно «Солнце». Напомним, что певец долгое время скрывал наличие у него детей. Так продолжалось до 2017 года, когда он впервые опубликовал совместный снимок в Instagram, а Филипп Киркоров не рассказал, что стать отцом Лазареву помогла суррогатная мать.


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