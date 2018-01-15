Бузова и Батрутдинов разжигают интерес подписчиков

Вчера, 19:56

Ольга Бузова и Тимур Батрудинов продолжают подогревать интерес поклонников относительно их отношений. На этот раз телеведущая и шоумен показались вместе на самой высокой точке тайского курорта Пхукет – храмовом комплексе Большой Будда.

По этому случаю Ольга сняла небольшой ролик, который опубликовала в своём Instagram. На видео Бузова объясняет, что она вновь «случайно» встретилась с Тимуром. Резидент Comedy Club с ней соглашается и добавляет, что они находятся на самой высокой точке Таиланда. Позже, правда, комик поправил себя и сказал, что речь идёт о наивысшей местности Пхукета. В аннотации к видео Бузова назвала себя и Батрутдинова «друзьями на грани», заметив, что такую высоту они с Тимуром ещё не брали.

Ранее мы писали, что ведущая «Дома-2» предложила своему спутнику в Таиланде завести обезьяну. Подобная мысль пришла в голову Ольге после того, как на неё напало одно из животных.