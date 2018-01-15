Милена Дейнега рассказала, как Дана Борисова и Рустам Солнцев зарабатывали на наркотики

Вчера, 19:20

15 января в эфире «Первого канала» вышла передача «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, в ходе которой певица Милена Дейнега обвинила гостя программы Рустама Солнцева и Дану Борисову в попытке получить деньги для покупки наркотиков.

Дмитрий Шепелев задавал Дане Борисовой каверзные вопросы, отвечая на которые телеведущая стала сильно волноваться. Спустя некоторое время в студии появился Рустам Солнцев, который регулярно обвинял Ольгу Бузову, а недавно его список жертв пополнился Борисовой. Шепелев пригласил также певицу Милену Дейнегу.

Она в свою очередь заявила следующее: «Сейчас здесь происходит цирк. Ребята зарабатывают на наркотические вещества… Даночка, вас я несколько раз видела в клубах, употребляющей наркотики. Чем вы сейчас занимаетесь? Рустам зарабатывает на Дане Борисовой».

Телеведущая и скандально известный Солнцев стали оправдываться, призывая зрителей просто хлопать «актёрскому мастерству» Дейнеги. Борисова также не стала подтверждать слова певицы, считая её высказывания нелепыми. Дейнега подчеркнула, что очень хорошо знает Солнцева. «Он постоянно пытался развести на деньги», - дополнила певица про своего знакомого.