Алексей Воробьёв показал поклонникам свою новую пассию

Вчера, 18:58

Российский актёр и певец Алексей Воробьёв заинтриговал поклонников фото своей новой пассии. На снимке, опубликованном в Instagram-блоге знаменитости, он позирует в компании девушки, лицо которой скрыто капюшоном.

В аннотации к фото певец оставил надпись «Моя», сопроводив её смайлом в виде сердечка. На фото избранница Алексея заботливо целует его в щёку, а сам он не скрывает радости, демонстрируя поклонникам свою улыбку. Ракурс не позволяет рассмотреть хотя бы какие-то черты лица девушки, однако нетрудно заметить, что у неё светлые волосы. Реакция поклонников певца на данное событие неизвестна, ведь Воробьёв предусмотрительно отключил опцию комментирования снимка.

Ранее Алексей опубликовал трейлер американского сериала, где он недавно снялся, немало удивив этим своих фолловеров.