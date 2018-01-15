40 тысяч рублей за интервью: Муж Шурыгиной отреагировал на скандальную историю

Вчера, 17:43

Диана Шурыгина рассказала, какая реакция у её супруга, Андрея Шлягина, на скандал, который до сих пор крутится вокруг её персоны. По её словам, муж во всём поддерживает звезду «Пусть говорят», у них настоящая любовь, и чтобы это происходило, это ни на что не повлияет.

В своё время Диана Шурыгина заявляла, что Андрей Шлягин познакомился с ней, даже не имея толком представления о скандальной известности девушки. Оператору Первого канала она просто понравилась. Шурыгина оценила то, что к ней хорошо относятся не в плане вынесения вердикта по итогу просмотра выпусков «Пусть говорят», и, соответственно, образовалась счастливая пара. На официальных страницах в социальных сетях девушка выставляет фото с возлюбленным, подписывая их всякими нежными словами или просто ставя романтичные смайлики.

Диана Шурыгина, очевидно, хочет показать, что действительно скандалы отдельно, а личная жизнь отдельно. В то же самое время, не известно, не повлияет ли на семейные отношения продолжение истории, которая прославила девушку. 15 января выйдет выпуск шоу «Прямой эфир», где произойдёт встреча Дианы Шурыгиной и вышедшего на свободу по УДО Сергея Семёнова.

Известно, что последний уже ездил в Москву для съёмок, а теперь должен состоять на учёте с запретом выезжать за пределы населенного пункта. УДО не означает полную свободу, а скорее ограниченную, передвижения строго контролируются соответствующими органами. Однако какими будут дальнейшие действия Сергея Семёнова, остаётся под вопросом. В официальной группе Дианы Шурыгиной «ВКонтакте» распространили информацию о том, сестра насильника назвала стоимость десятиминутного интервью с ним – 40 тысяч рублей. Насколько эти сведения соответствуют действительности, станет ясно позже. Характерно, что в прессе после освобождения Сергея Семёнова многие писали, что он хочет забыть обо всей этой истории и начать спокойную жизнь. Однако парень ездил на съёмки «Прямого эфира».

Также интересна реакция Шурыгиной. В официальной группе написано, что девушка возмущена действиями Андрея Малахова, который, по её словам, активно поддерживал Сергея Семёнова, однако она приняла участие в его шоу. На странице Дианы Шурыгиной в Instagram знаменитость подчеркнула, что ответит на самый волнующий вопрос подписчиков, если снимок с ней наберёт 100 тысяч лайков, что многих возмутило.