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Бузова предложила Батрутдинову завести обезьяну

Сегодня, 16:04

Ольга Бузова во время совместного отдыха с Тимуром Батрутдиновым в Таиланде предложила взять под общую опеку местную обезьяну. Ролик, где телеведущая в компании комика кормит экзотических животных, был опубликован в Instagram-блоге звезды.

В последнее время отношения Тимура и Ольги развиваются с невиданной скоростью. Лишь недавно поклонники узнали о возможной романтической связи двух звёзд ТНТ, как выяснилось, что они уже вместе проводят время на тайском курорте Пхукете и даже планируют завести общего питомца. На опубликованных кадрах Бузова прикармливает стаю окруживших её обезьян у буддийского храма в Тамбон Карон. В определённый момент голодное животное бросается на телеведущую и та в ужасе начинает кричать. В кадре появляется Батрудинов, который успокаивает спутницу и помогает ей. Ольга в свою очередь предложила Тимуру взять буйного малыша с собой.

Напомним, ранее в сети начали активно обсуждать отношения Бузовой и Батрутдинова. Поводом для этого послужил пост на странице Тимура в Instagram, где он предположил, что может жениться на звезде «Дома-2».


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