Светлана Пермякова планирует обвенчаться с отцом своей дочери

Сегодня, 15:50

Светлана Пермякова стала звездой и гостьей передачи «Судьба человека» Бориса Кочевникова. Актриса пришла в студию с мужем Максимом и дочкой Варварой. В интервью Светлана заявила, что планирует обвенчаться с любимым. Также рассказала об отсутствии отношений со свекровью, которая не смогла смириться с разницей в возрасте 19 лет.

Максим Скрябин со своими любимыми девушками посетил съемки программы Бориса Кочевникова «Судьба человека». Героиней шоу стала Светлана Пермякова. Отвечая на острые и сложные личные вопросы, артистка пыталась не скрывать нюансов и раскрыла все секреты своей семьи и карьеры. Главным открытием от актрисы стало желание найти возможность провести церковный обряд венчания со своим супругом. Об этом важном шаге звезда задумывалась достаточно давно, однако решиться смогла лишь некоторое время.

Также Пермякова рассказала об отсутствии отношений со свекровью, которая не смогла смириться с разницей в возрасте 19 лет. По ее мнению, великовозрастная дама не для ее сына. Зрители охотно поблагодарили Светлану за открытость и общение в студии программы.