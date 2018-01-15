Диана Шурыгина призналась, как её муж реагирует на скандальную историю

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Диана Шурыгина после серии передач на российском телевидении спешно вышла замуж и проживает вместе со своим супругом. Недавно девушка честно призналась, как её супруг реагирует на всю эту скандальную историю.

Недавно в личном микроблоге Диана Шурыгина честно ответила на вопрос по поводу своего супруга Андрея Шлягина и о том, как мужчина относится ко всей этой скандальной истории. Также девушка рассказала, сказывается ли данный публичный скандал на супружеской жизни.

«Андрей - это моя поддержка во всем, мы с ним друг друга очень любим и никакие события на нашей личной жизни не отражаются», - публично заявила Шурыгина. Напомним, что девушка появится во второй части программы «Прямой эфир», где встретится со своим насильником.