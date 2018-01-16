Участница "Дом-2", едва сдерживая слезы, рассказала о тяжелой болезни

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Участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова рассказала о своих переживаниях за любимую бабушку. По ее словам, она считает ее матерью и планирует в ближайшее время перевезти ее в Москву.

Известно, что Юлия и ее возлюбленный Сергей Кучеров планируют покинуть телепроект по причине усталости постоянного нахождения под камерами и провокаций от других участников. Девушка упомянула, что так и не побывала в отпуске, несмотря на то, что находится на реалити больше года.

Как выяснилось, бабушка девушки Алевтина Анатольевна слегла от тяжелой болезни и ей необходим круглосуточный уход. Ефременкова твердо решила купить квартиру в Москве и поселить в нее бабушку.

Кстати о том, что матерью Юлия называет на самом деле свою бабушку, стало известно недавно. До этого поклонники проекта находились в недоумении, почему Юлия говорит о матери, как о покойнице, и в тот же момент рассказывает о ней в настоящем времени.