Тарасов сыграет свадьбу в День рождения Бузовой

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Тарасов и Костенко в конце января проведут свой свадебный банкет. Мероприятие специально назначено на день рождения Ольги Бузовой.

После расставания с Ольгой Бузовой, Дмитрий Тарасов постоянно пытался доказать своей бывшей супруге, что у него все хорошо, а экс-супруга всячески рассказывала о том, как ей плохо без футболиста. Информацию о том, что Тарасов все время старается «насолить» Бузовой, подтвердил и его друг. Так, с Костенко футболист постоянно отдыхал на Мальдивах, где бывал ранее и с экс-супругой.

Теперь стало известно, что Тарасов и Костенко расписались 9 января, а в конце месяца проведут торжественную церемонию и пышную свадьбу в одном из московских отелей. Примечательно, что мероприятие футболист назначил в день рождения Ольги Бузовой. Многие предполагают, что это сделано специально. Напомним, что певица ранее рассказала о том, что планирует провести свой день рождения 20 января в Таиланде.

Тарасов 20 января будет на сборах, но свадьба запланирована на ближайшую с этим днем дату, что непременно испортит настроение Бузовой. подготовка к свадьбе идет полным ходом. Известно, что только на украшение зала Тарасов потратит четыре миллиона рублей.

Бузова еще не прокомментировала церемонию бывшего мужа.