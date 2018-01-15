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«Что с ней?»: Линдси Лохан шокировала постаревшим лицом без макияжа

Сегодня, 13:54

В Нью-Йорке папарацци засняли актрису Линдси Лохан и снимки опубликовали в Сети. Поклонники не могли поверить своим глазам, когда увидели, как постарела молодая девушка.

31-летняя звезда американских фильмов Линдси Лохан ещё несколько лет назад была секс-символом Голливуда и регулярно появлялась на обложках мужских журналов. Однако жизнь девушки изменилась после того, как Линдси стала частой гостьей шумных вечеринок и начала злоупотреблять алкоголем. Подобный образ жизни негативно отразился на внешности Лохан и на её лице.

На новых снимках можно увидеть, как сильно похудела актриса, её лицо сильно обвисло, появились синяки под глазами и проблемы с кожей лица. Фанаты были шокированы и не поверили своим глазам, что так изменилась Линдси Лохан.


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