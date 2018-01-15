Экс-участник шоу «Дом-2» заявил о скором закрытии проекта

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Скорое закрытие популярного шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ предрёк бывший участник проекта Константин Иванов. По его мнению, из-за нерациональных действий продюсеров телестройка продолжает терять рейтинги и становится убыточной.

Иванов констатировал, что «Дом-2» в нынешнем виде более не преследует ранее обозначенных целей, а именно поиск любви участниками. Проект, как считает Константин, полностью изжил себя, а происходящие на нём события скоро будут происходить по сценарию. Голосование зрителей уже сейчас никак не влияет на ход вещей, что приводит к падению популярности шоу. В будущем, по мнению Иванова, его и вовсе придётся закрыть из-за убыточности.

Ранее участница «Дома-2» Астраханка Трофилова рассказала начислении зарплат в проекте. По словам девушки, высокие гонорары получают лишь те, кто популярен и «держится» на экране.