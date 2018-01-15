Татьяна Догилева рассказал о неудачной «пластике» и лечении в психиатрии

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Актриса Татьяна Догилева рассказала о своей неудачной «пластике» и лечении в психиатрическом заведении. Причиной этому стало, с её слов, постоянное переутомление.

Догилева рассказала, что в личной жизни её постоянно преследовали неудачи. Поэтому актриса в возрасте 48 лет решилась на проведение пластической операции.

Хирурги «постарались» так усердно, что Догилеву переставали узнавать. Когда она подходила к своим знакомым, ей постоянно приходилось представляться, чтобы те поняли, кто перед ними.

У актрисы был очень напряжённый график спектаклей и гастролей. Она постоянно не досыпала. Всё это сильно изматывало здоровье, но она продолжала заниматься карьерой.

В итоге у Догилевой случилось психическое расстройство. Подруги уговорили её пройти курс психиатрического лечения. Именно это, сказала актриса, и спасло её жизнь.

Она рассказала, что решилась на столь откровенное интервью, чтобы её опыт смогли учесть люди, попавшие в сходную ситуацию. Теперь она точно знает, что на первом месте должны быть не карьера и не профессия. Сейчас Догилева уверена, намного важнее достижение внутренней гармонии.