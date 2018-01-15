Денёв извинилась за призыв о разрешении мужчинам приставать к женщинам

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Катрин Денев призвала всех разрешить мужчинам приставать к женщинам. После такого заявления ей пришлось извиняться перед жертвами сексуального насилия.

Известная французская актриса Катрин Денев выступила с заявлением, в котором просила власти дать разрешение мужчинам приставать к женщинам. По ее мнению, это даст возможность женщинам быть свободнее, а мужчинам не потерять своё мужское начало. Такое заявление актрисы возмутило многих людей, которые выступили против такого предложения.

После поднятой шумихи, Катрин Денев пришлось извиниться за свою просьбу. Звезда сообщила, что не ищет оправдания насилию и сексуальным домогательствам в отношении женщин, она также отдельно извинилась перед жертвами сексуального насилия, которые пережили трагедию. Заявление актрисы было опубликовано в газете Liberation.

Также Денев заявила, что очень не любит, когда каждый считает своим долгом осудить действия другого человека. Все люди имеют право на свое личное мнение и убеждения, хотя они могут кому-то и не нравиться. Звезда подчеркнула, что свое мнение она не изменила, но сочла своим долгом извинтиться перед теми людьми, которые уже пережили подобную трагедию.

Напомним, что Денев резко выступила против кампании, которая началась в Голливуде в отношении лиц, совершавших сексуальные домогательства. Звезда уверенна, что она уже переросла в «охоту на ведьм» и устранение неугодных, а не в реальную помощь жертвам насилия.