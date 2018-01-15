Анжелика Варум поздравила «своего мальчика» с юбилеем отношений

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Анжелика Варум сообщила своим подписчикам в Instagtam приятную новость. Певица поздравила «своего мальчика» с юбилеем отношений. Известно, что в 1998 году Леонид Агутин и Анжелика Варум начали историю своих отношений.

Известная певица Анжелика Варум подарила своим поклонникам новое фото. Подписала снимок артистка своеобразно.

«Простите мне мою сентиментальность, но как же всё-таки приятно, в (без малого) пятьдесят, слышать в свой адрес обращение «Девочка моя».

После таких слов подписчики в Instagtam припомнили, что в этом году 20-летие супружеских отношений Анжелики и Леонида. Почитатели талантливой пары начали буквально засыпать влюбленных комплиментами и лестными комментариями.

К слову, впервые юбиляры познакомились на бэкстейдже в Лужниках. Анжелика, слушая по радио хиты Агутина, думала о его непревзойденности и оригинальности. Она мечтала встретиться с Леней. А после встречи поняла – это судьба. Такого мнения придерживался и Агутин.