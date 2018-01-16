Задойнов не дал разрешение Камирен на вывоз дочери в США

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Александр Задойнов не дал разрешение бывшей супруге Элине Камирен на вывоз дочери в США. Такие действия он пояснил поддержкой политики России.

По мнению экс-участника «Дом-2», американцы сейчас демонстрируют по отношению к РФ недружественное поведение.

С момента развода Задойнова и Камирен прошло уже три года, но они продолжают скандалить между собой. Очередной разразился после того, как Элина решила отправиться в США с дочкой на длительный срок.

Поскольку Задойнов не дал разрешения на вывоз своего ребёнка, Камирен придётся либо отложить путешествие, либо отправляться в него одной.

Женщина уже сообщила об уверенности, что к случившемуся убеждения бывшего супруга не имеют никакого отношения. Это вызвано, по её мнению, лишь его желанием испортить запланированный отдых в США.

При этом, согласно информации, предоставленной женщиной, сам Александр намеревался съездить в Лас-Вегас, не взирая ни на какие убеждения. Просто у него для этого недостаточно средств. Поэтому он и занялся «вставлением палок в колёса».

Телеведущая сообщила, что ранее они с маленькой Александрой никогда не расставались больше, чем на двухнедельный срок. Сейчас женщина очень переживает по этому поводу.

Камирен считает, что на океаническом побережье, где находится дом её подруги, девочка могла бы отдохнуть намного лучше, чем с бабушкой в Сочи.