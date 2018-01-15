Тарасов и Костенко проведут роскошную свадьбу

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Тарасов не пожалел средств на свадьбу с беременной Костенко. Бракосочетание пройдет шикарно.

В начале января произошла роспись Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Пара сообщила, что уже в конце текущего месяца у них состоится роскошная свадьба, на которую не поскупился Тарасов.

Известно, что мероприятие состоится в банкетном зале отеля «Ритц Карлтон» в Москве, количество приглашенных составит около 150 человек, среди которых будут родственники, друзья пары. Костенко рассказала, что решила остановить свой выбор на классическом свадебном платье белого цвета.

Организаторы свадьбы сообщают, что на входе в зал будет установлен огромный баннер с изображением новобрачных, все желающие смогут сфотографироваться на их фоне. Петь на празднике будут звезды российской эстрады, но пока их имена не разглашаются.

Новобрачные решили, что их свадьба должна быть оформлена в стиле новогодней сказки. Для этого зал украсят живыми цветами и редкими растениями – плюмозой, эвкалиптом и генистом. Только декор помещения обойдется Тарасову в четыре миллиона рублей. Многие недоумевают, как Костенко удалось раскрутить жадного футболиста на такое шикарное мероприятие.