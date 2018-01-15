Ольга Бузова посетит Смоленск в качестве VIP-гостя

Сегодня, 11:50

12 января на страничке официального сообщества Ольги Бузовой "ВКонтакте" был опубликован график гастролей, в котором написано, что 16 февраля певица приедет в Смоленск в качестве VIP-гостя. Там она посетит конкурс красоты.

Тем временем, поклонники бурно обсуждают другие публикации. Известно, что Бузова отдыхает в Таиланде в компании резидента "Comedy Club" Тимура Батрутдинова. Конечно, она не забывала поделиться впечатлениями от отдыха, но весьма непристойным образом. Изначально, певица в своем Instagram опубликовала видео, на котором она была в нетрезвом состоянии и фотографировалась с исполнителем Элджеем. Однако к утру видео исчезло из ее "сторис", но в паблике в соцсети оно до сих пор есть. Многие поклонники возмутились таким поведением звезды.

Бузова, как и прежде, сохраняет позицию "королевы позорных моментов", которые ей все равно со временем прощают.