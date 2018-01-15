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Светлана Ходченкова выложила в Instagram своё фото без макияжа

Сегодня, 12:30

Светлана Ходченкова продемонстрировала свои поклонникам в соцсети Instagram своё утреннее фото без макияжа. На последнем снимке известная российская актриса не использовала инструменты фотошопа и ретуши. На лице вовсе нет признаков макияжа.

Светлана, отдыхая на Бали решила доказать всем, что выглядит шикарно и без всякой косметики. Поклонники сразу забросали приятными комплиментами пышноволосую красавицу. Фотография за кратчайшие сроки набрала 52 тысячи "лайков".
Напоминаем, что Ходченкова порадовала своих поклонников изящной фигурой своего тела в купальнике.
Ранее сообщалось, на церемонии открытия ММКФ у Светланы Ходченковой выпала грудь в недорогом платье.


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