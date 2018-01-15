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Ким Кардашьян показала большую голую грудь в Instagram

Сегодня, 11:21

Светская львица Ким Кардашьян наглядно крупным планом продемонстрировала свою большую оголенную грудь в социальной сете Instagram. Фанаты были восхищены пышными формами знаменитости.

37-летняя звезда Ким Кардашьян похвасталась в Сети своим впечатляющим декольте, которое за короткое время успело набрать почти два миллиона отметок «Мне нравится». На снимке Ким одета в джинсовую рубашку, которая расходится в области груди. Также Кардашьян украсила передние зубы драгоценным украшением.

Икона реалити-шоу надела три ожерелья, два из которых были медальонами, а одно имело надпись «Рablo». Напомним, что муж Ким Канье Уест в 2016 году выпустил свой седьмой альбом под названием The Life Of Pablo.


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