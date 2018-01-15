Алкоголь, наркотики и долги: Стас Пьеха раскрыл свои секреты прошлого

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Известный исполнитель Стас Пьеха накануне пообщался с журналистами и смог рассказать много подробностей своей личной жизни, где определенное место занимает его маленький сын Петр. После расставания с супругой певец не перестает общаться с малышом и всячески пытается обеспечить ребенку хорошее и безбедное будущее, но угасающая популярность дает о себе знать.

Артист рассказал, что в данный момент ему приходится мотаться из Москвы в Питер, ведь его бывшая избранница и ребенок проживают именно там. Однако Стас надеется, что уже скоро малыш будет рядом постоянно, и для этих целей он уже приобрел жилье. Звездный наследник получит не только квартиру, а главной недвижимостью для малыша станет большой загородный дом, который знаменитый отец строит своими силами. Исполнитель признался, что участок ему пришлось приобрести в ипотеку, и строительные работы продолжаются.

Стас Пьеха отметил, что в настоящее время он зарабатывает уже не так хорошо, и несколько лет назад мог себе позволить ни в чем себе не отказывать, но уровень популярности сказался на финансовом положении, поэтому артисту необходимо тратить деньги разумно. Внук известной исполнительницы старается обеспечивать своего ребенка самостоятельно и на деятельность его матери не особо обращает внимания, хотя экс-супруга Стаса также зарабатывает деньги. С данной темой у Пьехи связаны некоторые недобрые воспоминания, ведь в прошлом будущий певец оказался по уши в долгах, и на это была веская причина.

Как признался исполнитель, он некоторое время страдал от наркотической зависимости, и виной тому стали тенденции девяностых годов. По словам Стаса, он пил и употреблял кое-что посерьезнее, отчего возникла своего рода зависимость и с ней необходимо было бороться. Страдал не только молодой человек, но и его близкие, однако для борьбы с проблемой Стас влез в долги сам и распутаться также смог, чем гордится сейчас. Пьеха делится, что три года он уже не пьет, ведь воспоминания о прошлом и наклонности к возникновению сильной зависимости не дают покоя. По всей видимости, за своим здоровьем артист также начал следить тщательнее, ведь к застольям разного рода он относится безразлично.

Стас Пьеха поделился, что хочет быть хорошим отцом своему сыну, и иногда ему не хватает собственного папы рядом. Тем не менее, родственник жив и артист даже помогает ему, но с самого начала общения между отцом и будущей звездой было крайне мало, и через много лет уже поздно что-то менять. Исполнитель считает, что нужно помогать своим близким, особенно, если они оказались в беде или болеют, как происходит сейчас с его папой. Однако не ясно, был ли он рядом с сыном в самое трудное время.