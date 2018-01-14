Маликов жёстко затролил Face в Instagram

Вчера, 23:54

Дмитрий Маликов жёстко затролил популярного среди молодёжи певца Face. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Чтобы высмеять Face, Маликов аналогично разрисовал себе лицо и кричал «эщкере». Он также написал, что подцепил какую-то «заразу» в Санкт-Петербурге. Теперь же, по сюжету ролика, Маликов ищёт «лекарство», чтобы излечиться. Таким образом, он хотел затролить Ивана Дремина и его песню про бургеры, которая просто взорвала интернет не так давно. Однако не все пользователи соцсети отнеслись к юмору Маликова с понимаем. Многие посчитали, что это довольно низко опускаться до такого уровня. Некоторые же всё-таки поддержали российского певца, им шутка пришлась по нраву.

Интересно, что Маликов в последнее время стал весьма активным пользователем Instagram. А несколько месяцев назад он и вовсе записал совместный клип с Юрием Хованским. Фолловеры считают, что российский артист постоянно пытается держаться «в тренде».