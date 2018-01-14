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Дубцова призывает обсуждать её пышную грудь, а не сына

Вчера, 23:18

Ирина Дубцова на своём Instagram-аккаунте призывает своих подписчиков обсуждать её красивую большую грудь, а не внешний вид её сына.

Дубцова всего несколько часов опубликовала в соцсети фотографию, на который видно её пышную грудь, которую и предложила своим фолловерам обсудить. Свой пост она сопроводила хэштегом #сиськивотпуске #хочумогуделаю. Такая фотография не могла не вызвать интерес со стороны мужской половины пользователей. Многие подписчики по достоинству оценили её формы и написали, что девушка невероятно красивая, также как и её «прелести». На самом деле, основным посылом данного поста является то, что в последнее время её сына постоянно обсуждают и критикуют. То гражданам не нравится причёска мальчика, то ещё что-то.

В любом случае, всего за пару часов её публикация груди собрала более 30 тысяч лайков и около 1000 комментариев.


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