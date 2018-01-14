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Экс-участница «Дом-2» Лилия Четрару уменьшила губы

Вчера, 20:06

Покинув скандальную телестройку «Дом-2» эпатажная участница Лилия Четрару решилась на кардинальные изменения в своей внешности. Первым делом девушка уменьшила свои пышные губы.

В сети Instagram Лилия Четрару проинформировала, что все-таки решилась и уменьшила себе губы. Девушка разместила снимок-доказательство, которым продемонстрировала, что прошла косметологическую процедуру по уменьшению губ. Поклонники неоднозначно отреагировали на изменения во внешности девушки, однако многие выразили комплименты, посчитав, что естественная красота намного лучше.

«О боже!!Она стала человеком?», «Очень идёт, лучше чем было», «Ей так намного лучше», «Новая мода из-за рубежа, уменьшение губ», «Ну Фрост же уменьшила и Лиле надо», «Посимпатичнее стала», - комментировали фотографию Лилии Четрару пользователи Сети.


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