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Даша Жукова стала разлучницей для невесты греческого миллиардера

Вчера, 19:45

Даша Жукова, которая ранее была супругой Романа Абрамовича, ныне стала разлучницей невесты миллиардера. Он является гражданином Греции.

В своём аккаунте предприниматель из Греции Ставрос Ниархос сообщил, познакомившись с Жуковой он обрёл настоящую любовь. Подобного чувства к своей предыдущей избраннице миллиардер не испытывал.

После того, как Роман Абрамович и Жукова расстались, девушка стала намного больше уделять своего внимания греческому миллиардеру.

Сначала папарацци заметили их вместе в Нью-Йорке в октябре, когда проходила вечеринка, организованная журналом Garage, в котором Даша является основательницей.

После того, данная пара была замечена в декабре 2017 года в Майами. Тогда там проводилась выставка Art Basel.

Затем они совместно вернулись в Нью-Йорк, где поучаствовали в проведении ежегодного обеда, пожертвования от которого пополняют коллекцию шедевров, хранящихся в музее Metropolitan.

Ранее сообщалось, что Ниархос, которому 32 года, был намерен жениться на Джессике Харт, которая, будучи моложе его на год, сумела сделать карьеру в модельном бизнесе.


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