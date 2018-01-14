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Нелли Ермолаева отказалась рожать в России

Вчера, 19:36

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева беременна. А первенца девушка решила рожать в Майами. О данном событии она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Нелли также пообещала, что будет держать своих подписчиков в курсе событий, в особенности по прилету в Соединенные штаты и после родов. После появления на свет первенца Нелли с мужем планируют пробыть в Америке еще около трех месяцев.

Экс-участница не стала называть причин, по которым она не хочет рожать малыша в Российской Федерации. Но намерена озвучить их позже, а если быть точнее, после родов.

Стоит обратить внимание на то, что будущая молодая мамочка уже опубликовала несколько снимков из Майами.

Экс-участница сделал акцент на том, что уже не может дождаться малыша, расцеловать его пяточки и услышать крик первенца.


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