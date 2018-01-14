Диана Шурыгина нарушала закон с 14 лет: Друзья Сергея Семёнова узнали правду

Вчера, 19:01

Диана Шурыгина и Сергей Семёнов снова у всех на устах. Активисты, настроенные против изнасилованной девушки выяснили много интересных фактов из её жизни.

Не успел улечься скандал вокруг событий годичной давности, где после шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина стала самой популярной и обсуждаемой личностью страны, обогнав по сплетням и домыслам даже Ольгу Бузову, как Сергей Семёнов, «насильник и злой человек», вышел на свободу. Эта новость не могла остаться незамеченной и общественность замерла в ожидании того, что же будет дальше. Некоторые уверяли, что отсидевший молодой человек вовсю начнёт мстить Диане, другие считают, что он продолжит пиариться на прошлом, а третьи предполагали, что Сергей по скорее обо всём постарается забыть и начнёт жить «с чистого листа».

Видимо, Сергей Семёнов тоже решил подзаработать над случившимся несколько лет назад, и появился в студии Андрея Малахова на передаче «Прямой эфир». Освободившийся по УДО 10 января молодой человек пришёл на проект со своей семьёй и друзьями. Фото со знаменитостями позже он выложи в соцсеть.

Новый друг экс-насильника Илья Анищенко заявил, что ему и нескольким соратникам Семёнова удалось найти о Диане Шурыгиной неизвестные ранее факты. Молодые люди познакомились во время выхода Сергея из тюремного заключения. Анищенко заявляет, что является неплохим профайлером, то есть умеет распознать по поведению человека, врёт он или говорит правду. Факты, обнаруженные в биографии «изнасилованной» повергли его и родных Сергея в шок.

Оказалось, что Шурыгина с 14 лет занималась проституцией и хорошо была известна в своём родном Ульяновске. Не раз оказывающуюся в полицейском участке девушку постоянно вызволял её родной дядя, брат матери Натальи. Родители о том, что их дочь является особой лёгкого поведения, знали, но закрывали на это глаза, так как Диана с ними «делилась». Группа поддержки Семёнова также сообщила, что нашла нескольких клиентов юной путаны, которые подтвердили информацию.

Бурную реакцию досрочное освобождение Сергея Семёнова вызвало и у родителей Шурыгиной. Мать была обескуражена таким оборотом событий и отметила, что не хочет новой волны негативной «популярности» её уже замужней дочери. Сама же Диана заявила, что насильник отсидел мало и «всего год» это не срок для такого «плохого и злого» человека, как Семёнов и его семья.

В соцсетях появилась информация о том, что молодые люди должны будут встретиться лицом к лицу на одной из телевизионных передач. Отмечается, что им была предложена за это немалая сумма денег в качестве гонорара. Видимо в истории Шурыгина-Семёнов точку ставить рано и продолжение следует.